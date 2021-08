Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern : Nächster Heimsieg zum Druckabbau nötig

Am Freitag ist FCK-Spieler René Klingenburg Vater geworden, am Samstag will er über den nächsten Dreier der Roten Teufel auf dem Betzenberg jubeln. Foto: imago images/Jan Huebner/Moritz Kegler via www.imago-images.de

Kaiserslautern Zum Bedauern des 1. FC Kaiserslautern können nicht alle 38 Saisonspiele auf dem Betzenberg ausgetragen werden. Hier nämlich ist der schwach gestartete Fußball-Drittligist seit Februar ungeschlagen. Das soll auch am Samstag gegen den FSV Zwickau so bleiben.

Die kritischen Stimmen werden lauter, der Druck wächst. All zu lange hatte die Euphorie nach dem ersten Saisonsieg wahrlich nicht angehalten. Dem 3:0 über 1860 München am Samstag folgte bereits am Dienstag der nächste Dämpfer für den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. 0:1 in Halle. Im dritten Auswärtsspiel der Saison ohne Punkt und ohne Tor. Mit nur vier Zählern aus fünf Partien hängen die Pfälzer als 16. erneut unten drin. Da dürfte Erleichterung beim FCK aufkommen, dass die Partie an diesem Samstag (14 Uhr/SWR) gegen den FSV Zwickau wieder auf dem heimischen Betzenberg angepfiffen wird.

Hier nämlich ist die schwach gestartete Truppe von Trainer Marco Antwerpen seit Februar ungeschlagen. Unter dem 49-Jährigen ging die Mannschaft im Fritz-Walter-Stadion noch nie als Verlierer vom Platz. „Dass wir unsere Heimspiele aktuell besser bestreiten, ist Fakt“, sagt der FCK-Coach. „Wir sind natürlich zufrieden, dass das so ist“, sagt er lachend. Damit sei zumindest garantiert, dass die Lauterer punkten. „Das ist für uns in der jetzigen Situation wichtig, in der es auswärts nicht so läuft.“ Dennoch sei auch am Dienstag nicht alles schlecht gewesen. „In Halle haben wir viel investiert. Da kann man keinem Spieler einen Vorwurf machen.“ Dennoch ist bei den hohen Investitionen nichts Zählbares rausgekommen. Natürlich werde die Mannschaft daran arbeiten, auch die Bilanz in der Fremde zu verbessern. „Ich gehe davon aus, dass wir das in Zukunft in den Griff kriegen.“

Jetzt allerdings steht erst einmal die Partie gegen den FSV Zwickau in der geliebten Umgebung des heimischen Stadions an. Der FSV ist mit drei Zählern aus den ersten fünf Begegnungen noch schlechter aus den Startlöchern gekommen als die Roten Teufel, liegt als 17. auf dem ersten Abstiegsrang. Beide Mannschaften stehen demnach am Samstag unter dem Druck, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Neben der ordentlichen Heimbilanz dürfte dem FCK auch Mut machen, dass er gegen die Sachsen noch nie auf dem Betzenberg verloren hat. Allerdings feierte Kaiserslautern hier in vier Begegnungen auch erst einen Sieg. In der Zweitliga-Partie am 15. November 1996 (4:1).

Dass die in dieser Saison noch sieglose Mannschaft von Coach Joseph Enochs auf diese Statistik nicht viel geben wird, ist auch klar. Marco Antwerpen erwartet, dass der FSV „situativ hoch pressen“ und ansonsten viele lange Bälle spielen wird, „um zu versuchen, unser Pressing zu überspielen“. Aber die Roten Teufel seien auf diese Spielweise eingestellt. Ebenso auf Stürmer Ronny König. „Kopfballduelle gegen Ronny zu gewinnen, wird eher schwierig, alleine von der Größe und seinem guten Timing her. Aber der ist nicht alleine da vorne“, warnt Antwerpen auch vor dem „kantigen“ Dominic Baumann. Der FCK müsse versuchen, im Kollektiv die starken Offensivspieler auszubremsen – wie es zuletzt auch bei Sascha Mölders (1860) und Terrence Boyd (Halle) gelungen ist. Im Verbund über die beiden Innenverteidiger, über die Positionierung des Sechsers vor der Abwehr, „der in der Lage sein muss, schon vor den Jungs hinten viele Bälle zu klären“.

Doch gerade die Sechserposition ist aufgrund der Verletzungsprobleme derzeit ein Sorgenkind der Pfälzer. In Halle ist hier zuletzt der eher defensiv ausgerichtete Alexander Winkler aufgelaufen. „Es ist schwierig, sich einzuspielen, wenn du diese Position immer wieder neu besetzen musst“, erklärt Antwerpen. Viel entscheidender als die Besetzung oder Ausrichtung der einzelnen Positionen sind für den FCK-Coach allerdings die „vielen individuellen Fehler, die auch sofort zu Gegentoren führen“. Vor allem darunter leide das Spiel seiner Mannschaft. Das müsse sie in den Griff bekommen.

Zudem leiden die Pfälzer unter den zahlreichen Ausfällen. Hikmet Ciftci wird mit einer Muskelverletzung „drei bis vier Wochen ausfallen“, Kevin Kraus (Knie) und Avdo Spahic (Oberschenkel) könnten kommende Woche wieder einsteigen. Daneben fehlen weiterhin Marlon Ritter, Anas Bakhat, Lucas Röser und Felix Götze. Zuletzt nicht im Kader war Marius Kleinsorge. „Wir sagen den Jungs immer, dass sie ihre Chance nutzen müssen, wenn sie spielen. Die Anzahl dieser Chancen, die es im Laufe einer Saison gibt, werden dann auch mal geringer“, begründet Antwerpen. „Es ist ein Prozess, den die Spieler vielleicht mal durchleben müssen. Zu erkennen, dass sie sich wieder über das Training anbieten müssen, wenn die Leistung nicht stimmt.“ Dieser Prozess betreffe nicht nur Kleinsorge.