Nullnummer im Südwestderby zwischen Waldhof und Lautern : Nicht schön, aber sehr intensiv

Mannheim Einen Sieger brachte das Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern keinen hervor. Ein FCK-Spieler sah sich allerdings als der große Verlierer. Obwohl die Roten Teufel nach dem 0:0 im neuen Jahr weiter ungeschlagen bleiben.

Richtig ausgelassener Jubel war nach diesem Südwestderby auf keiner der beiden Seiten zu sehen. Doch der 1. FC Kaiserslautern konnte mit dem 0:0 am Sonntag in der 3. Fußball-Liga beim SV Waldhof Mannheim etwas besser leben. Nicht nur, weil die Hausherren am Ende etwas mehr vom Spiel hatten. Sondern vor allem, weil die Pfälzer im Jahr 2022 weiter ungeschlagen bleiben. Der Tabellenzweite wahrt damit nach 27 Spieltagen seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Mannheimer – und hat zudem noch eine Nachholpartie gegen 1860 München in der Hinterhand.