Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Zwar befreiter, aber nicht ohne Druck

Allerdings erwartet der 70-Jährige am Samstagabend auch eine ganz andere Partie als zuletzt gegen die Kellerkinder. Die Hannoveraner, die das Hinspiel auf dem Betzenberg ebenso wie das letzte Flutlichtspiel in der Vorsaison in der Heinz-von-Heiden-Arena noch mit 1:3 verloren hatten, würden sicher früh Anlaufen. „Aber ich kann jetzt nicht verraten, wie wir taktisch darauf reagieren werden.“ Klar ist aber, dass die Pfälzer auch in Hannover wieder die gleiche Kampf- und Laufbereitschaft wie gegen Osnabrück an den Tag legen müssen. „Über weite Strecken“ habe seine Mannschaft in dieser Partie so Fußball gespielt, wie Funkel es von ihr sehen will. „Das geht nicht immer nur über spielerische Mittel. Das geht auch über Kampf. Wenn man das dann so erfolgreich bestreit wie zuletzt, dann wächst auch das Selbstvertrauen wieder.“ Und das Fußballerische komme dann ebenfalls wieder dazu.