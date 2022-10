Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern : Das Hoffen auf die richtigen Antworten

Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Regensburg will der 1. FC Kaiserslautern um Julian Niehues in Rostock nun eine Reaktion zeigen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kaiserslautern Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern will nach dem schwachen Heimauftritt gegen Jahn Regensburg nun am Freitagabend beim FC Hansa Rostock wieder sein „wahres Gesicht“ zeigen.

Der schwache Auftritt gegen Regensburg hat Spuren hinterlassen beim 1. FC Kaiserslautern. Doch das 0:3 auf dem Betzenberg habe der Fußball-Zweitligist aufgearbeitet, betont Trainer Dirk Schuster. Der Fokus liege für die auf fremdem Platz in dieser Saison noch ungeschlagenen Roten Teufel nun ganz auf dem anstehenden Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky). Ganz einfach war die Vorbereitung auf die Partie im Ostseestadion allerdings nicht.

Dass seine Mannschaft seit der Pleite gegen Regensburg keinen freien Tag hatte, das habe aber „überhaupt nichts mit einem Straftraining zu tun“, betont der FCK-Coach. „Es ist einfach eine kurze Woche für uns“, erklärt Schuster, dass der Ablauf selbst im Falle eines Sieges genauso gewesen wäre in der Vorbereitung auf Rostock. „Wo wir mit aller Macht in die Erfolgsspur zurückkommen wollen.“

Was genau den FCK am Freitag beim Tabellen-13., der zwei Zähler hinter dem Neunten aus der Pfalz liegt, erwartet, ist schwer zu sagen. Durch Sperren und Verletzte fehlen dem Gegner einige Spieler, „die in der Vergangenheit in der Startformation standen oder eingewechselt wurden“, erklärt der FCK-Coach. Zehn Mann muss Rostock-Trainer Jens Härtel gegen die Roten Teufel ersetzen. „Ich glaube trotzdem, dass Hansa eine Mannschaft zur Verfügung hat, die absolut zweitligatauglich ist. In den letzten Spielen haben sie es den Gegnern unheimlich schwer gemacht, Akzente zu setzen.“ Nach dem 3:1 gegen Magdeburg und dem 0:3 gegen Paderborn erkämpfte die Kogge zuletzt in der Nachspielzeit in Unterzahl ein 2:2 bei Greuther Fürth. „Ich bin selbst begeistert gewesen von der Einsatzstärke, von der Zweikampfhärte, die Hansa in Fürth an den Tag gelegt hat. Von der Physis her ist Rostock da im Ranking derzeit ziemlich weit oben.“

Ganz anders als der FCK selbst im letzten Heimspiel. „Wir müssen wieder mehr Körpersprache zeigen und bedeutend mehr ins Spiel investieren. Es muss auch in den Zweikämpfen wieder anders zur Sache gehen“, sagt Schuster und fügt an: „Das hat mich schon gewurmt.“ Die Spieler hätten nicht das auf den Platz gebracht, was sie sich vorgenommen hatten, nicht das, was sie in der Vergangenheit ausgezeichnet habe: „Dass wir uns selber und dem Gegner wehtun, dass wir eine gesunde Aggressivität und Zweikampfhärte an den Tag legen.“

Die Lautrer hätten das aber analysiert. „Wir haben dabei den Finger in die Wunde gelegt. Die Jungs wissen schon, was sie da gemacht, besser gesagt, was sie nicht gemacht haben in dem Spiel. Ich denke, dass sie alle eine Reaktion zeigen werden. Dass wieder das wahre Gesicht des FCK zu sehen sein wird.“ Rostock sei dafür ein Gradmesser. „Neben der Physis, die sie mitbringen, haben sie auch individuelle Qualität.“ Kai Pröger etwa sei ein „absoluter Unterschiedsspieler“. Aber auch mit Lukas Hinterseer in der Spitze oder Rick van Drongelen, Frederic Ananou und Thomas Meißner in der Defensive „haben die schon noch genügend Spieler, die uns vor eine brutale Aufgabe stellen“. Es werde eine große Herausforderung, das nach der schwächeren Partie wieder in die richtigen Bahnen zu lenken.

Genau darauf, auf dem Duell in Rostock liege nun der Fokus. „Da müssen wir einiges besser machen. Ich weiß, ich habe auch vor Regensburg gesagt, dass die Jungs fokussiert sind – und das böse Erwachen kam danach. Aber ich glaube, der eine oder andere hat schon gemerkt, dass er scheiße gespielt hat“, erklärt der FCK-Trainer.

Inwiefern Schuster in Rostock personell auf das Regensburg-Spiel reagieren wird, wollte er nicht verraten. „Wir sind da noch in der Findungsphase. Ich werde jetzt keine Wasserstandsmeldung vom System, der Taktik oder der personellen Aufstellung her preisgeben. Der Feind hört immer mit“, sagt er lachend, schiebt aber hinterher: „Klar ist nach dem Spiel, dass keine Position in Stein gemeißelt ist. Wir haben uns alle viele Fragen gestellt und wir hoffen jetzt, dass wir am Freitagabend die richtigen Antworten finden.“