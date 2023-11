Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Negativtrend gegen Kieler Störche bremsen

Die Partie gegen Holstein Kiel ist für die Roten Teufel der Auftakt zu fünf Begegnungen in drei Wochen, bevor es in die Winterpause geht. Neben den noch vier ausstehenden Duellen in der 2. Bundesliga steht am 5. Dezember auch noch das Heimspiel im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Ligakonkurrent 1. FC Nürnberg auf dem Programm. „Trotz der letzten Ergebnisse ist die Stimmung im Umfeld meiner Ansicht nach weiter positiv. Wir haben jetzt noch ein paar Spiele vor der Brust, wo wir nochmal alles abrufen müssen. Damit wollen wir am Sonntag anfangen“, betont Schuster.