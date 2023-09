Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Mit Selbstvertrauen, aber ohne Leichtsinn

Dabei mithelfen soll auch wieder Mittelfeldmotor Marlon Ritter. „Wir wissen, dass Marlon ein ausgezeichneter Fußballer ist, der technisch sehr viel mitbringt. Der auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen ein schlampertes Genie ist, den man in der Vergangenheit ab und zu antreiben musste“, beschreibt Schuster den 28-Jährigen. Jetzt aber „nimmt er diese Verantwortung auch wahr“. Einzig seine Torquote dürfte Ritter, geht es nach seinem Trainer, noch ausbauen. In der kompletten Vorsaison erzielte der gebürtige Essener einen Treffer. Auch in dieser Saison trug sich Ritter bislang ein Mal in die Torschützenliste ein – am vierten Spieltag gegen seinen Ex-Club SC Paderborn. Mit einem weiteren Tor gegen Osnabrück würde Ritter die Zahl seiner Treffer nicht nur um 100 Prozent im Vergleich zur Vorsaison steigern – sondern seinen Roten Teufeln womöglich auch dabei helfen, ihre starke Serie auszubauen.