Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern FCK-Antennen sind nicht auf Sendung

„Wir haben das Spiel heute selbst verloren“, sagte Lauterns Trainer Dirk Schuster. „Wir wussten, was uns erwartet. Eine kampfstarke, robuste Mannschaft, die oft mit langen Bällen operiert. Die wollten wir verteidigen. Aber wir haben es nicht geschafft, die Basics hundert Prozent auf den Platz zu bringen. Wir haben schon in der ersten Halbzeit zu viel zugelassen und hatten teilweise auch ein bisschen ‚Fortune‘ auf unserer Seite“, erklärte der 55-Jährige weiter. Er sprach damit wohl die 24. Minute an, als FCK-Außenverteidiger Hendrick Zuck den Ball so eben noch vor dem einschussbereiten Immanuel Pherai von der Linie kratzte. Schon davor waren die Hausherren vor 21 143 Zuschauern im Eintracht-Stadion die bessere Mannschaft. Braunschweigs Stürmer Anthony Ujah fehlten nach einer Flanke von der rechten Seite wenige Zentimeter Körpergröße zum Torerfolg (9. Minute). Dann rauschte ein Schuss von Außenverteidiger Anton Donkor knapp am FCK-Gehäuse vorbei (11.). Auch in der Folge verzeichneten die Gastgeber zahlreiche Distanzschüsse, „weil wir es nicht geschafft haben, da mal den Fuß dazwischenzustellen“, monierte Schuster.