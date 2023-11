Dirk Schuster beim FCK überraschend entlassen Trainerbeben auf dem Betzenberg

Doch dann fiel die Formkurve steil ab. Zwar gelang im DFB-Pokal durch einen viel umjubelten 3:2-Sieg gegen den Bundesligisten 1. FC Köln der Einzug ins Achtelfinale, wo am kommenden Dienstag der 1. FC Nürnberg der Gegner ist. In der Liga gab es aber vier Niederlagen und nur einen Punkt in den vergangenen fünf Partien. Die schwache Vorstellung beim jüngsten 0:3 gegen Holstein Kiel bestärkte die Verantwortlichen offenbar in ihrer Ansicht, dass Schuster den erneuten Umschwung nicht herbeiführen könne. Obwohl ihm seit Wochen immer wieder Leistungsträger wie der verletzte Top-Torjäger Ragnar Ache sowie der zuletzt rotgesperrte Boris Tomiak fehlten. Doch der FCK hat vor der Saison viel in den Kader investiert. Neben Ache hat sich Tobias Raschl auf längere Sicht verpflichtet. Zudem verstärkten sich die Pfälzer mit Offensivmann Richmond Tachie und Innenverteidiger Jan Elvedi, Verteidiger Tymoteusz Puchacz wurde vom Bundesligisten Union Berlin ausgeliehen. Noch nicht ins Gewicht beim Blick auf den Abwärtstrend – trotz des gut besetzten Kaders – fällt die Aufstockung durch den kürzlich verpflichteten Abwehrspieler Almamy Touré. Dennoch scheint für die Verantwortlichen der derzeit elfte Rang nicht das eigentliche Leistungsvermögen des Teams widerzuspiegeln. Das kostete Schuster nun vor der Jahreshauptversammlung am Sonntag sowie der nahenden Winterpause den Job.