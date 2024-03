2. Fußball-Bundesliga Ache sorgt für einen Hoffnungsschimmer

Insgesamt zwölf Treffer in 18 Einsätzen untermauern die Wichtigkeit Aches für das FCK-Spiel. „Wir haben eine gute Reaktion auf das 0:4 letzte Woche gezeigt und waren von Beginn an aggressiv. Ich habe mit den drei Toren geholfen, aber wir haben das als Mannschaft geschafft“, sagte der Stürmer nach dem ersten FCK-Ligaspiel der Saison ohne Gegentreffer. „Es fühlt sich super an, zu Null zu spielen“, sagte FCK-Keeper Julian Krahl: „Aber es geht mit gar nicht explizit darum. Fußball hat ganz viel mit Einstellung und Mentalität zu tun – und die haben wir wieder an den Tag gelegt.“