Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern FCK erwartet „brutal hartes Stück Arbeit“

Mit einem Sieg in die anstehende Länderspielpause gehen, das wäre der Wunsch von Trainer Dirk Schuster. Dessen 1. FC Kaiserslautern damit beim Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Wehen Wiesbaden in der 2. Fußball-Bundesliga auch seine Serie von zuletzt drei sieglosen Spielen in Folge beenden würde. Doch die personelle Lage bei den Pfälzern sieht für dieses Vorhaben nicht gerade rosig aus.