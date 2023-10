Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Von Rachegelüsten und Streicheleinheiten

Die sollen auch gegen das mit 19 Treffern derzeit offensivstärkste Team der Liga greifen. „Dieses Spiel vor der Brust macht uns nicht klein. Wir haben in den vergangenen Wochen eine gute Entwicklung durchgemacht, vor allem auch im spielerischen Bereich“, sagt Schuster, dessen Team in den letzten beiden Partien gegen Rostock (3:1) und Osnabrück (2:2) jeweils 5,2 „expected Goals“ aufwies – nach einem Modell, das errechnet, wie viele Tore ein Team anhand der Chancen hätte schießen müssen. „Das ist in der 2. Liga nicht selbstverständlich.“ Allerdings werden die Pfälzer immer auch wieder für das Auslassen ihrer eigenen Möglichkeiten bestraft. Wie zuletzt in Osnabrück. Als Torjäger Ragnar Ache unzählige Chancen vergab, zudem Kevin Kraus und später auch noch Terrence Boyd ihre Elfmeter versemmelten. „Terrence wollte Verantwortung übernehmen, er wollte seine erstes Saisontor erzielen“, erklärt Schuster und ergänzt: „Es gab von unserer Seite keine Vorwürfe, Terrence ärgert sich am meisten darüber, dass er verschossen hat. Er war natürlich schon ein bisschen down.“ Streicheleinheiten seien aber schon unmittelbar nach dem Spiel erfolgt.