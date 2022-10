Fußball-2. Bundesliga : Schläfriger FCK verliert zu Hause

Eine Mannschaftsleistung zum Vergessen: FCK-Spieler Marlon Ritter vergrub enttäuscht sein Gesicht im Trikot. Der 1. FC Kaiserslautern unterlag am Sonntag Jahn Regensburg verdient mit 0:3. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Steven Mohr

Kaiserslautern Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern liegt gegen Jahn Regensburg früh zurück und kassiert deutliche Heimpleite.

Von Lucas Hochstein

Ein Sonntag zum Vergessen für den Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel haben nach einer desolaten Leistung gegen den SSV Jahn Regensburg daheim mit 0:3 (0:1) verloren. Eigentlich hatte sich die Elf von Trainer Dirk Schuster vorgenommen von Beginn an Präsenz zu zeigen und den Fans einen Heimsieg zu schenken. Vor 33 060 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion präsentierten sich die Pfälzer dann allerdings gleich zu Anfang der Partie völlig von der Rolle.

„Heute war es einfach zu wenig von uns. Wir haben nicht das auf den Platz bekommen, was wir wollten. Dann kommt so ein Ergebnis zustande“, kritisierte Kaiserslauterns Abwehrspieler Robin Bormuth. Die Defensive der Hausherren geriet in der Anfangsphase zusehends ins Schwimmen und so lagen die Pfälzer bereits nach acht Minuten durch ein Kopfballtor von Andreas Albers zurück.

Die Gäste hätten sogar noch höher führen können, denn Charalambos Makridis traf bereits in der sechsten Minute die Latte. Glück für den FCK. Auch nach dem Führungstor des Jahn hatte Defensivabteilung der Roten Teufel glück: bei Kaan Caliskaners Schuss (11.) rette der Pfosten die Pfälzer. Im Anschluss kämpfte sich der FCK zwar mehr ins Spiel und hatte einige Möglichkeiten. Mit dem Ein-Tore-Rückstand zur Pause waren die Gastgeber aber trotzdem gut bedient.

Zwölf Minuten nach Wiederbeginn war es wieder Albers, der nach einer Ecke von Makridis zum zweiten Regensburger Treffer einköpfte. Der eingewechselte Prince Osei Owusu erzielte fünf Minuten vor dem Abpfiff das Tor zum Endstand. Der Treffer wurde zunächst von Schiedsrichter Martin Thomsen zurückgepfiffen. Nach Ansicht der Videobilder entschied der Unparteiische aber doch auf Tor für die Gäste.

So kamen die Gäste aus Bayern an diesem Sonntag zu einem „völlig verdienten Sieg“, wie FCK-Trainer Dirk Schuster nach der Partie ernüchtert eingestand. „Man hat von der ersten Minute an gesehen, dass wir nicht gut im Spiel waren. Das 0:1 war die Quittung für eine schläfrige erste Viertelstunde. Da hat Regensburg echt gezeigt, wie zweite Liga geht“, sagte er. „Wir hatten uns vorgenommen, von der ersten Sekunde die Antennen anzuhaben, das haben wir nicht geschafft. Wir als Trainerteam werden uns selbst hinterfragen und mit der Mannschaft eine genaue Ursachenforschung betreiben müssen.“

In der Rückschau lässt sich festhalten, dass sich wohl der ein oder andere Lauterer auch von der Statistik hat blenden lassen. So reiste der Jahn mit einer der schlechtesten Offensiven der Liga an. Gerade einmal neun Tore hatten die Gäste zu diesem Zeitpunkt erzielt. Durch die drei Treffer an diesem Nachmittag konnte Regensburg mit Rostock, Nürnberg und Sandhausen tormäßig gleichziehen und steht nun in der Tabelle einen Punkt hinter dem FCK.

Für die Gastgeber war es die neunte Partie in dieser Saison, in der die Schuster-Elf in Rückstand geriet. Oft genug zeigte die Mannschaft danach starke Comeback-Fähigkeiten, aber dennoch ist augenscheinlich, dass dem Trainerteam bislang ein Rezept fehlt, mit dem die Lauterer in der 2. Liga nicht nur mitspielen können.

FCK-Trainer Schuster konnte der Niederlage seiner Mannschaft dennoch etwas positives abgewinnen: „Es war ein geiler Schuss vor den Bug für uns, dass es in der 2. Liga keine Selbstläufer gibt.“ So sei seine Mannschaft offenbar noch von der starken Leistung beim HSV am vergangenen Spieltag beseelt gewesen. Als Weckruf habe das Spiel seinen Zweck erfüllt, so Schuster.