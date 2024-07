13. Zweibrücker Firmenlauf Große Freude nicht nur bei den Schnellsten

Das tat der nicht zu übersehenden Freude auf der Strecke keinen Abbruch, die die Läufer mit den zahlreichen Zuschauern am Rand teilten. Die Läuferinnen und Läufer von John Deere waren deutlich am Laufdress mit dem grünen springenden Bock auf der linken Brustseite zu erkennen, Kubota-Mitarbeiter im grünen Shirt und einem passenden Schriftzug stachen ebenfalls heraus. Im schwarzen Trikot mit einem bekannten großen gelben Herz auf der Brustmitte jene, die Lebensmittel über alles lieben. Mit viel Kreativität und Einsatz, die bei allen ankam, trat einmal mehr die große Teilnehmerschar an Feuerwehrleuten aus Pirmasens an. Sie führten gar einen zusammengekoppelten Spritzschlauch der Stärke C mit, waren mit Wehrhelm und Blaulicht an den Start gegangen – und erhielten verdientermaßen den Sonderpreis für besondere Originalität. Der Landtagsabgeordnete Christoph Gensch bekannte sich zur alten VBZ-Liebe im grünen Dress und mit der Nummer acht auf dem Rücken. Stolz trug auch Oberbürgermeister Marold Wosnitza die Teilnehmernummer 300 – hatte selbst alle pünktlich um 18 Uhr auf die Laufstrecke geschickt. Mangels knallender Startpistole diesmal mit einer simplen Tröte, doch die erfüllte den Zweck ebenfalls.