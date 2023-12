DFB-Pokal Saarbrücken schafft die nächste Sensation

Um einer wie gegen die Bayern drohenden Absage vorzubeugen, hatten die Saarbrücker den Platz im Ludwigspark in den Tagen vor dem Pokalkracher mit einer Plane abgedeckt. Dennoch präsentierte sich der Rasen im dritten Heimspiel in acht Tagen in schlechtem Zustand. „Der gepflegte Kurzpass wird wohl nicht so gefragt sein“, mutmaßte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller vor der Partie: „Es geht darum, über Zweikämpfe ins Spiel zu kommen.“