2. Fußball-Bundesliga Die Euphorie auf dem Betzenberg ist zurück

Der in Karlsruhe lebende Schuster hatte die Pfälzer 2022 in der 3. Liga kurz vor der Aufstiegs-Relegation übernommen und führte sie dann eine Spielklasse höher auf Anhieb auf Rang neun. Jetzt liegt der in den vergangenen Jahren oft gebeutelte Traditionsclub, der nach der Länderspielpause vor dem Spiel gegen den HSV zuerst noch am 21. Oktober bei Fortuna Düsseldorf – einer weiteren Spitzenmannschaft – ran muss, als Tabellendritter nur zwei Zähler hinter dem führenden FC St. Pauli und ist punktgleich mit Hamburg. Am vorvergangenen Freitag hatten die Roten Teufel durch einen 3:1-Heimsieg gegen Hannover 96 sogar schon für eine Nacht die Tabellenführung erobert.