DFB-Pokal FCK vor dem „Endspiel vor dem Endspiel“

Nun steht also an diesem Dienstag die nächste wichtige Partie an, in der der FCK das Ticket für das DFB-Pokal-Endspiel lösen kann. „Wir fahren als Außenseiter nach Saarbrücken und versuchen als solcher, dort zu überraschen“, sagte Funkel. Der FCS habe mit Bayern München „eines der besten Teams Europas rausgeworfen, dazu mit Eintracht Frankfurt den Europacup-Sieger von vor zwei Jahren und mit Gladbach einen gestandenen Bundesligisten. Und sie haben Karlsruhe besiegt, gegen die wir beim 0:4 zuhause in Hälfte zwei chancenlos waren“, meinte der 70-Jährige. Der FCS habe in Liga drei die wenigsten Spiele verloren, mit die wenigsten Tore kassiert. „Aufgrund der Beständigkeit, die Saarbrücken an den Tag legt, sind sie für mich der Favorit. Da können andere denken, was sie wollen – das ist mein vollkommener Ernst“, betonte Funkel.