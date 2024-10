2. Fußball-Bundesliga Kämpfen, Überwinden und Leiden

Aches Abgeklärtheit vor dem Tor ist aber das, was den Roten Teufeln in dieser Spielzeit insgesamt fehlt. „Die Jungs sind grundsätzlich sehr willig. Viele Partien laufen so, dass wir sie eigentlich für uns entscheiden können. Aber das tun wir nicht, wir sind nicht effektiv genug“, monierte Anfang. Gegen Regensburg spielte sein Team nicht die Sterne vom Himmel, war aber hochüberlegen. Gegen den Hamburger SV (2:2) fing sich Kaiserslautern den Treffer zum Ausgleich in der Nachspielzeit. Und auch in den Partien gegen Hertha BSC (3:4) und Hannover 96 (1:3) hätten die Pfälzer punkten können, meint der Trainer. „Mit fünf, sechs Zählern mehr auf dem Konto – und die könnten wir haben – würden wir heute über manche Themen ganz anders reden. Wir haben weiter volles Vertrauen in die Jungs. Wir brauchen einen Tick mehr Selbstsicherheit, was die Abläufe betrifft. Ich finde, gerade was die Defensive betrifft, machen wir es schon besser. Gegen Elversberg haben wir jetzt die Chance, zu beweisen, dass wir den nächsten Schritt gehen können“, so Anfang. Ob sein Team diesen Schritt in einem Derby oder einem ganz normalen Spiel geht, wird dem Trainer im Erfolgsfall herzlich egal sein.