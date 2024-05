2. Fußball-Bundesliga Funkel will „nie die Nerven verlieren“

Seit seine Mannschaft am vergangenen Spieltag beim damaligen Spitzenreiter Holstein Kiel mit 3:1 gewann, sieht die Lage in der Pfalz im Kampf um den Klassenverbleib wieder freundlicher aus. Der FCK kletterte auf einen Nichtabstiegsplatz. Angespannt ist die Situation drei Spieltage vor Saisonende aber weiterhin: Nur zwei Punkte trennen Kaiserslautern vom direkten Abstiegsplatz 17, den Hansa Rostock einnimmt. Dementsprechend hat Funkel den Erfolg in Schleswig Holstein auch ganz schnell abgehakt. „In Kiel haben wir die Dinge gut umgesetzt. Wir sind aber weit davon entfernt, euphorisch zu sein. Wir haben einen überlebenswichtigen Sieg gelandet. Dass die Stimmung besser ist, wenn man Spiele gewinnt, ist ja klar. Alle sind für die Partie am Samstagabend hoch motiviert“, sagte er. Zumal die Pfälzer Magdeburg im Falle eines Sieges ebenfalls wieder tief in den Abstiegssumpf ziehen würden. Dann wäre der FCK bis auf einen Zähler am FCM dran.