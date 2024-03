2. Fußball-Bundesliga Kaiserslautern vor wichtigem Doppelpack

Vor dem Hinspiel gegen Düsseldorf am 10. Spieltag stand der 1. FC Kaiserslautern übrigens in der Tabelle auf Platz drei. Kaiserslautern führte in der Partie schon mit 3:0 – verlor aber nicht nur das Spiel (3:4), sondern auch Torjäger Ache. Der wurde während der Partie von einer Flasche am Kopf getroffen und zog sich anschließend eine schwere Bänderverletzung zu, die ihn wochenlang außer Gefecht setzte. Was folgte, war ein beinahe unvergleichlicher sportlicher Sinkflug der Pfälzer, der zuerst Dirk Schuster und später Dimitrios Grammozis den Trainerjob kostete. Erst Funkel brachte den FCK nun wieder in die Spur. Dennoch schwebt Kaiserslautern bei einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz und zwei Zählern auf einen direkten Abstiegsplatz in höchster Gefahr. Das bittere Hinspiel, das einen deutlichen Bruch in der FCK-Saison markierte, spiele bei seiner Mannschaft aber keine Rolle mehr, versicherte Funkel.