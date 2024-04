2. Fußball-Bundesliga Ganz cool in die heißeste Saisonphase

Auch für Torhüter Julian Krahl kommt das Spiel wegen seiner Handgelenksverletzung zu früh. Bei ihm stand am Donnerstag noch eine MRT-Untersuchung aus, die bestimmen sollte, ob der Schlussmann kommende Woche wieder ins Training einsteigen kann. Krahl wird erneut von Robin Himmelmann vertreten. Der 35-Jährige war in der Winterpause zum FCK gestoßen, weil Andreas Luthe zum VfL Bochum abgewandert war. Himmelmann stand zuletzt aber (leise) in der Kritik. Der entscheidende Gegentreffer am vergangenen Wochenende in Hamburg durch Lukasz Poreba sah auf den ersten Blick nicht unhaltbar aus. Womöglich war Himmelmann dabei aber die Sicht versperrt. Funkel jedenfalls stärkte seinem Schlussmann am Donnerstag demonstrativ den Rücken. „Ich verstehe nicht, warum über ihn diskutiert wird und fange auch keine Debatte darüber an. Er hat keinen gravierenden Fehler gemacht und hat mein hundertprozentiges Vertrauen“, sagte der Trainer.