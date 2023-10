Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern im Test FCK gibt Sieg in Schlussminuten aus der Hand

(red) Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat seinen Länderspielpausen-Test gegen den FC Metz mit 2:3 (1:1) verloren. Dabei ging die Partie gut los für die Hausherren. Auf Platz 4 am Fritz-Walter-Stadion ging der FCK am Freitagnachmittag nach nur fünf Minuten gegen den französischen Erstligisten in Führung. Lauterns Hendrick Zuck wurde im Sechzehner gefoult, Philipp Klement verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0 (5.). Kurz vor der Pause glich der Aufsteiger aus Frankreich dann ebenfalls per Elfmeter aus (43.). Der Kolumbianer Oscar Estupinan hatte vom Punkt getroffen.