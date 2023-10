2. Fußball-Bundesliga „Fortuna für alle“-Premiere droht Nachspiel

FCK-Trainer Dirk Schuster erkannte die Leistung der Düsseldorfer an dem für seinen Club so bitteren Abend an. „Fakt ist, dass wir auf dem Platz die Fehler gemacht und sportlich verloren haben, nicht durch irgendeinen Cola-Wurf“, sagte er und ergänzte am Mikrofon von Sport1: „Wir haben in der ersten Halbzeit eigentlich ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Wenn du dann 3:0 vorne bist und kassierst kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer, dann weißt du genau, was passiert.“ Nämlich, dass die Hausherren danach „von Minute zu Minute den Druck erhöhen“. 20 Minuten lang hätten die Gäste so überhaupt keinen Zugriff mehr auf das Spiel gehabt. „Dann liegst du auf einmal 3:4 hinten und guckst dich blöd an.“ Zwar habe sein Team versucht, „es nochmal einigermaßen geradezubiegen, aber es hat eben nicht gereicht“. Dennoch wollen sich die Lauterer alle Optionen offen halten. „Wir müssen uns beraten“, sagte Geschäftsführer Thomas Hengen. Der 1. FC Kaiserslautern will erst am Montag bekannt geben, ob er nach dem Flaschenwurf auf Ache beim Deutschen Fußball-Bund Protest einlegt, wie eine Sprecherin des Clubs am Sonntag auf dpa-Anfrage mitteilte.