2. Fußball-Bundesliga : Wenn eine Niederlage nur Nebensache ist

Terrence Boyd kniet nach dem Spiel in Paderborn enttäuscht auf dem Boden. Der Toptorschütze der Roten Teufel (10 Saisontreffer) hatte bei der 0:1-Niederlage des 1. FC Kaiserslautern mehrere Gelegenheiten ausgelassen. Foto: dpa/David Inderlied

Kaiserslautern/Paderborn Lex-Tyger Lobinger, Fußballprofi des 1. FC Kaiserslautern, erhält nach dem Tod seines Vaters viel Zuspruch und Trost. Die Niederlage des Zweitligisten am Freitag in Paderborn wird zur Randnotiz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der sportliche Misserfolg beim 0:1 (0:0) im Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn war Fans und Profis des 1. FC Kaiserslautern ausnahmsweise egal. Nach dem Abpfiff am Freitagabend gab es in den Reihen der Pfälzer viel Wichtigeres: Trost und Zuspruch für Lex-Tyger Lobinger, dessen Vater Tim, der ehemalige Weltklasse-Stabhochspringer, am Vortag im Alter von nur 50 Jahren an Leukämie gestorben war.

„Das ist sehr schlimm. Heute wollten wir für Tyger den Sieg holen. Da hat jemand seinen Vater verloren, der sechs Jahre lang gekämpft hat. Man möchte jemanden trösten, aber alles, was man da sagt, macht eigentlich gar keinen Sinn“, beschrieb FCK-Stürmer Terrence Boyd die Gefühlswelt beim Fußball-Zweitligisten und ergänzte: „Da wird Dir ganz kurz bewusst, dass das hier alles nur ein Spiel ist.“

Der 32-Jährige trug unter seinem Trikot ein Shirt mit der Aufschrift „RIP Tim“ und erklärte seine emotionale Anteilnahme: „Ich kannte Tim von meiner Zeit bei RB Leipzig, als er dort Athletiktrainer war.“ Die rund 3000 mitgereisten FCK-Fans bewiesen ebenfalls Feingefühl und machten Lobinger mit Sprechchören und einem Banner, auf dem „Kopf hoch, Lex-Tyger!“ zu lesen war, Mut.

Der 23 Jahre alte Angreifer, der zwar nach Paderborn mitgereist, aus nachvollziehbaren Gründen aber nicht im Kader war, stand nach dem Schlusspfiff mit Tränen in den Augen vor dem Fanblock. Am Samstag bedankte sich Lobinger bei Instagram für die Unterstützung. „Vielen Dank für diese tolle Aktion und die ganzen lieben Worte und Nachrichten. Leider schaffe ich es aktuell noch nicht, näher darauf einzugehen. Ich weiß das sehr zu schätzen“, schrieb er.

Auch Kaiserslauterns Kapitän Jean Zimmer war ob der Ereignisse abseits der Partie sichtlich ergriffen. „Dass Tyger nach diesem Schicksalsschlag heute bei uns war, rechnet ihm jeder in der Mannschaft hoch an. Was da in einem vorgeht, ist schwer nachzuvollziehen und es ist schwer, ihm gegenüber die richtigen Worte zu finden“, sagte der 29-Jährige. Um ihre Anteilnahme zu zeigen, waren alle FCK-Spieler mit einem schwarzen Band um das Handgelenk aufgelaufen. „Das kam aus der Mannschaft heraus und war für Tyger“, berichtete Zimmer.

Die Pfälzer kassierten in Paderborn, nachdem sie diese Saison auswärts länger als jede andere Mannschaft im deutschen Profifußball ungeschlagen geblieben waren, nun die zweite Niederlage auf fremdem Platz in Folge und bleiben mit 35 Zählern vorerst Fünfter. Vor 14 701 Zuschauern traf Jannis Heuer in der 78. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß zum Sieg für die Ostwestfalen, die als Tabellendritter jetzt 38 Punkte auf dem Konto haben.

„Wir wollten unbedingt Punkte mitnehmen und haben eine couragierte Leistung gezeigt. Schade, dass wir uns dafür nicht belohnen konnten“, sagte Boyd. Und Abwehrspieler Robin Bormuth stellte fest: „Wir haben ein anständiges Spiel abgeliefert und können in den Spiegel schauen. Leider konnten wir die Partie nicht auf unsere Seite ziehen.“

Die Paderborner, die mit 45 Treffern die stärkste Offensive der Liga stellen, taten sich gegen die kompakt stehenden Pfälzer lange schwer. Gefährlich wurde es für die Gäste in der ersten Halbzeit nur zweimal. Zunächst lief Julian Justvan (9. Minute) nach feinem Pass von Uwe Hünemeier frei auf das FCK-Tor zu, scheiterte aber am gut reagierenden Gäste-Torwart Andreas Luthe. Nach einer Viertelstunde kam Marvin Pieringer aus Nahdistanz mit dem Kopf nicht richtig hinter den Ball.

Die Roten Teufel, bei denen Trainer Dirk Schuster nach dem jüngsten 0:1 beim FC St. Pauli fünf personelle Änderungen in der Startelf vornahm, lauerten auf ihre Konterchance. Die kam nach 36 Minuten, als Boyd allein auf das Paderborner Gehäuse zusteuerte, sich den Ball aber zu weit vorlegte. So konnte Heuer die Situation mit einer Grätsche noch klären.

Nach dem Wechsel hatte Justvan erneut die Führung für Paderborn auf dem Fuß, zielte nach einem schönen Solo aber zu hoch. Die besten Gelegenheiten für die Gäste boten sich Boyd. In der 68. Minute traf der Stürmer aus der Nahdistanz nur die Latte, in der Nachspielzeit wurde sein Kopfball kurz vor der Torlinie von Felix Platte geklärt. Weil Heuers feiner Freistoß saß, stand der FCK am Ende zum zweiten Mal nacheinander mit leeren Händen da.

Lex-Tyger Lobinger erhielt nach dem Tod seines Vaters auch von den FCK-Fans viel Zuspruch. Foto: IMAGO/Revierfoto