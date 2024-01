2. Fußball-Bundesliga Die Ruhe vor dem Sturm am Betzenberg?

Es stimmt, dass der FCK beim neuen Ligaprimus zu Beginn der zweiten Hälfte beim Stand von 1:0 für die Hausherren vehement am Ausgleich schnupperte. In der 53. Minute hatte Marlon Ritter einen Freistoß an den linken Innenpfosten gesetzt. Der Abpraller sprang Mitspieler Almamy Touré vor die Füße. Und der zeigte, warum sein Kerngeschäft eigentlich das Tore verhindern ist. Aus kürzester Distanz schoss der Verteidiger das Leder an die Latte. Damit war die Chance nicht vorbei. Lauterns Jan Elvedi brachte die Kugel erneut auf das Pauli-Tor – doch Manolis Saliakas kratzte das Spielgerät per Kopf von der Linie. Den Abschluss der „Vierfach-Chance“ bildete der Nachschuss-Aufsetzer von Richmond Tachie, der über das Tor rauschte (53.). Der Begriff „hundertprozentige Torchance“ wird in der Sportberichterstattung überstrapaziert. In diesem Fall war er angebracht. Und nur drei Minuten später bot sich dem FCK die nächste Riesengelegenheit. Eine Ecke rutschte zu Elvedi durch. Der musste drei Meter vor dem Tor nur den Fuß hinhalten – traf aber den Ball nicht richtig.