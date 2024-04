2- Fußball-Bundesliga Zwischen Stolz und schwierigem Spagat

Keine 30 Sekunden lagen bei den Roten Teufeln zwischen der Hoffnung auf den Befreiungsschlag – und tiefem Entsetzen. Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hatte am Samstag in der 60. Minute im Spiel bei Aufstiegsaspirant Hamburger SV die Riesenchance, in Führung zu gehen: Nach einer Hereingabe von Aaron Opoku stand Almamy Touré fünf Meter vor dem Kasten völlig frei. Doch der 27-Jährige zeigte, warum sein Kerngeschäft das Verteidigen ist. Touré scheiterte aus kürzester Distanz an Ex-FCK-Torhüter Matheo Raab. Der konnte den Ball zwar nur vor die Füße von Touré abklatschen lassen. Doch der Lauterer traf den Ball nicht richtig. Auch den Nachschuss parierte Raab. Im direkten Gegenzug erzielte Hamburgs Lukasz Poreba das 2:1 für die Hanseaten. Das war gleichzeitig der Endstand. Damit steht der FCK sechs Spieltage vor Saisonende auf einem direkten Abstiegsplatz.