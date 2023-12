2.Fußball-Bundesliga FCK torkelt Richtung Tabellenkeller

Der FCK musste schon vor dem Anpfiff den ersten Rückschlag hinnehmen. Bei der Pressekonferenz am Freitag hatte Grammozis noch angekündigt, dass sein Top-Torjäger Ragnar Ache zumindest wieder als Joker auf der Bank platznehmen würde. Am Freitag hatte Ache auch am Teamtraining teilgenommen. Doch im Kader stand er am Samstag nicht. „Ragnar hat im Abschlusstraining doch noch seine Wadenverletzung aus dem Pokalspiel gespürt. Wäre das heute ein Endspiel gewesen, wäre es vielleicht gegangen. Aber so wollten wir kein Risiko eingehen“, erklärte Grammozis. Ache hatte nach seiner Einwechslung in der vergangenen Woche mit seinem Treffer zum 2:0 entscheidenden Anteil am Weiterkommen im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg.