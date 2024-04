2. Fußball-Bundesliga FCK kassiert Knockout in der Nachspielzeit

Fürth hatte im ersten Durchgang rund 70 Prozent Ballbesitz aber kaum einen klaren Abschluss. Mit dem Start von Hälfte zwei wurden die Kleeblätter aber deutlich zwingender. In der 50. Minute musste FCK-Torwart Robin Himmelmann, der erneut den an der Hand verletzten Julian Krahl vertrat, bei einem Schuss von Tim Lemperle erstmals eingreifen. Und vier Minuten später musste er hinter sich greifen. Dabei hatte der Fürther Jomaine Consbruch den Ball in der Szene eigentlich schon vertändelt. Doch FCK-Verteidiger Jan Elvedi legte die Kugel unglücklich in den Lauf von Robert Wagner, der aus zwölf Metern zum 1:1 traf.