2. Fußball-Bundesliga Alles auf Anfang beim 1. FC Kaiserslautern

Am Betzenberg tritt der 50-Jährige die Nachfolge von Routinier Friedhelm Funkel an und soll die Pfälzer, die in der abgelaufenen Saison erst am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt sicherten, wieder in bessere Tabellengefilde führen. Anfangs Vertrag gilt für zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026. Mit ihm kommt Co-Trainer Florian Junge in die Pfalz.