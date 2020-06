Insolvenz des 1. FC Kaiserslautern : „Sanierungsfähig und sanierungswürdig“

Hintergrund

Als Club der 54-er Weltmeister Fritz und Ottmar Walter, Werner Liebrich, Horst Eckel und Werner Kohlmeyer kam der 1. FC Kaiserslautern einst zu Weltruhm. Viermal wurden die Pfälzer deutscher Fußball-Meister: 1951, 1953, 1991 und 1998. Vor 22 Jahren holte der FCK als erster und bislang einziger Aufsteiger den Titel der Bundesliga. Seither ging es für den Traditionsverein aus der Pfalz fast stetig bergab.

1997/98: Der 1. FC Kaiserslautern feiert unter Trainer Otto Rehhagel sensationell seinen vierten Meistertitel.

1998/99: Zum bisher letzten Mal spielt der 1. FC Kaiserslautern in der Champions League, wo er im Viertelfinale an Bayern München scheitert.

2000/01: Nach einem Saison-Fehlstart tritt Rehhagel zurück. Der Verein gerät sportlich und finanziell in Schwierigkeiten. Dennoch schaffen es die Pfälzer unter Rehhagel-Nachfolger Andreas Brehme bis ins Halbfinale des UEFA-Cups. Kurz nach dem Saisonende wird der Finanzskandal um die damalige Vereinsführung bekannt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr später Untreue und Steuerhinterziehung vor.

2002 - 2006: Die Roten Teufel spielen durchgehend gegen den Abstieg. Zudem steht der Verein 2003 kurz vor der Insolvenz, die durch den Verkauf des Fritz-Walter-Stadions an die Stadt Kaiserslautern abgewendet wird. Am Ende der Saison 2005/06 steigt der FCK nach einem 2:2 beim VfL Wolfsburg zum zweiten Mal in seiner Geschichte ab.

2007/08: Kaiserslautern steht dicht vor dem Absturz in die 3. Liga. Doch unter Trainer Milan Sasic und dem neu verpflichteten Vorstandsvorsitzenden Stefan Kuntz gelingt eine sensationelle Aufholjagd mit dem Happy End am letzten Spieltag.

2010 - 2012: Kurzzeitig kehrt der sportliche Erfolg auf den Betzenberg zurück. Unter Trainer Marco Kurz gelingt die Rückkehr in die Bundesliga. Doch schon zwei Jahre später steigen die Pfälzer als Tabellenletzter wieder in die 2. Liga ab.

2013 - 2015: Der angepeilte Wiederaufstieg wird dreimal nacheinander knapp verpasst. Zunächst scheitert der FCK in der Relegation an der TSG 1899 Hoffenheim. In den folgenden beiden Spielzeiten wird der mögliche Aufstieg jeweils in den letzten Saisonpartien verspielt.

2015 - 2017: Die verpassten sportlichen Ziele sorgen für Unruhe im Verein. Anfang 2016 verkündet FCK-Boss Stefan Kuntz seinen Rücktritt. Am Ende des Jahres wirft Trainer Tayfun Korkut nach Unstimmigkeiten mit dem Aufsichtsrat das Handtuch, ein halbes Jahr später folgt Sportdirektor Uwe Stöver aus ähnlichen Beweggründen.

2017/18: Zwar werden die wichtigsten sportlichen Führungspositionen mit Sportdirektor Boris Notzon und Sportvorstand Martin Bader endlich neu besetzt, dafür dreht sich das Trainerkarussell umso schneller. Norbert Meier muss wegen Erfolglosigkeit gehen, Jeff Strasser aus gesundheitlichen Gründen. Michael Frontzeck kann den Absturz in die 3. Liga trotz einer beachtlichen Aufholjagd nicht mehr abwenden. Die Mitglieder beschließen eine Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung in eine GmbH & Co. KGaA. Frontzeck wird im November entlassen.

2019: Der Club nimmt ein Hilfsangebot des luxemburgischen Immobilienhändlers Flavio Becca an, nachdem die Lizenz wieder einmal in Gefahr ist. Mit Sascha Hildmann muss der nächste Trainer gehen, sein Nachfolger ist Boris Schommers. Der frühere WM-Schiedsrichter Markus Merk wird in den Aufsichtsrat gewählt.

2020: Der FCK meldet nach übereinstimmenden Medienberichten ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung - eine sogenannte Planinsolvenz – an. Den Traditionsverein drücken etwa 24 Millionen Euro Schulden.