2. Fußball-Bundesliga Ein Duell, das „nach erster Liga klingt“

Die Partie im Frankenland fällt übrigens in jene Woche, in der sich die sensationelle Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern 1998 zum 25. Mal jährt. Dirk Schuster hat an die Saison, in der die Pfälzer als Aufsteiger den Titel gewannen, allerdings keine allzu guten Erinnerungen. „Da habe ich beim 1. FC Köln gespielt und nach der Saison sind wir abgestiegen“, berichtete der 55-Jährige schmunzelnd. Auch an die beiden Partien gegen den FCK kann er sich erinnern. „Das Hinspiel in Köln war ein 0:0 und beim Rückspiel auf dem Betzenberg gab es für uns auf die Ohren.“ Schuster ergänzte: „Man kann nur alle Hüte davor ziehen, was damals hier passiert ist. Das hatte niemand auf dem Schirm. Eine geniale Leistung.“