2. Fußball-Bundesliga Funkel erlebt viel Drama, aber keinen Sieg

Franco Foda ist neuer Trainer der Nationalmannschaft des Kosovo. Agim Ademi, Präsident des Fußballverbandes (FFK), stellte den gebürtigen Mainzer am Samstag vor. Der 57 Jahre alte Foda, der zuletzt als Trainer beim FC Zürich aktiv war, unterzeichnete einen Zweijahresvertrag. Als Nationaltrainer hatte Foda bereits in Österreich gearbeitet, wo er zwischen 2017 und 2022 das Team betreute. In Deutschland stand der frühere Profi nur beim 1. FC Kaiserslautern an der Linie (2012-2013), in Österreich trainierte er viele Jahre Sturm Graz.