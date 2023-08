2. Fußball-Bundesliga Ragnar schießt die Roten Teufel zum Sieg

(mire/dpa) Danach hatte es zur Pause nicht unbedingt ausgesehen: Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat am Freitagabend seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Roten Teufel gewannen beim SC Paderborn mit 2:1 (0:0) und machen in der Tabelle zumindest für eine Nacht einen Sprung auf Rang sechs. Der Erfolg bedeutete für Kaiserslautern übrigens auch das Ende einer sehr langen Durststrecke in der Fremde. Es war saisonübergreifend der erste Zweitliga-Auswärtssieg des FCK seit dem 28. Januar.