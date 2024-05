2. Fußball-Bundesliga Ein Sieg fehlt noch zum Klassenverbleib

So ganz trauten die Pfälzer dem Braten aber immer noch nicht. Zu viele Führungen hatte der FCK in dieser Saison schon verspielt. Auch einen 3:0-Vorsprung bei Fortuna Düsseldorf (3:4). Der eingewechselte Marlon Ritter hätte die Nerven der Gastgeber beruhigen können. Nach einem Konter lief er alleine auf FCM-Torwart Dominik Reimann zu – doch der parierte stark (71.). Und als Magdeburgs Daniel Heber in der 79. Minute nach einer Ecke per Kopf auf 1:3 verkürzte, kam tatsächlich noch einmal Spannung auf. Allerdings nur für vier Minuten. Und das 4:1 der Roten Teufel war ein kleines Kuriosum. Boris Tomiak steckte den Ball auf der rechten Außenbahn mit der Hacke zu Touré durch. Der tunnelte einen Magdeburger und brachte den Ball flach ins Zentrum. Dort schoss Jan Elvedi den Ball aus kurzer Distanz ins Tor. Der Treffer war eine Co-Produktion der FCK-Abwehrkette. „Jan Elvedi in Mittelstürmer-Manier – das haben wir im Training definitiv nicht einstudiert“, unkte FCK-Trainer Funkel. Ob er begeistert darüber war, dass sich seine drei Verteidiger in einer Partie, die noch nicht entschieden war, so weit nach vorne wagten, ließ der Trainer offen. „Sie haben ein Tor geschossen. Also haben sie recht“, schmunzelte Funkel, der einräumte: „Erst nach dem vierten Tor war ich etwas beruhigter“. Er ergänzte: „4:1 hört sich sehr deutlich an, das war es aber absolut nicht. Magdeburg hat uns vor das eine oder andere Problem gestellt, meine Mannschaft ist aber durch Kampf ins Spiel gekommen und hat es durch läuferische Stärke wettgemacht.“