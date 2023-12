2. Fußball-Bundesliga FCK hofft auf „erträgliche Weihnachten“

(mire/dpa) So lange ist es noch gar nicht her – und doch mutet es an, wie ein Szenario aus einer vergangenen Zeit. Anfang Oktober gewann der 1. FC Kaiserslautern mit 3:1 gegen Hannover 96 – und sprang am neunten Spieltag für eine Nacht an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Der damalige Trainer Dirk Schuster ruderte vergeblich gegen die Fragen der Presse an, ob seine Mannschaft schon ein Spitzenteam sei und den Aufstieg ins Auge fassen könne.