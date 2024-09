2. Fußball-Bundesliga Kaiserslautern hadert mit Nullnummer

Zwar war der FCK im Osten Bayerns vor 14 431 Zuschauern – darunter rund 3000 aus Kaiserslautern – in fast allen Spielstatistiken überlegen, ins letzte Drittel der gegnerischen Hälfte schafften es die Pfälzer aber zu selten. Die beste Chance vergab Stürmer Ragnar Ache, der kurz nach der Halbzeitpause mit einem Schuss aus der Distanz nur den Pfosten traf (47.). Ache hatte in der zweiten Spielminute auch die erste Gelegenheit der Partie. Seinen Schuss per Grätsche entschärfte Jahn-Schlussmann Felix Gebhardt. Weitere Chancen für die Roten Teufel verzeichneten Marlon Ritter per Freistoß (17.), Dickson Abiama per Flugkopfball (48.) und der eingewechselte Janik Mause in der Schlussphase (87.). Regensburg wurde erst nach der Pause ein wenig aktiver. Die beste Gelegenheit für den Jahn hatte der ehemalige Kaiserslauterer Christian Kühlwetter, dessen Kopfball nach einer Ecke an der Latte landete (50.).