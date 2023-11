DFB-Pokal Pokalkrimi an Halloween: Ritter rockt den Betze

Doch kurz darauf begann der Betzenberg zum ersten Mal an diesem Abend richtig zu Beben. Die Pfälzer gewannen den Ball auf Höhe der Mittellinie, Ritter spielte gedankenschnell den Steilpass auf Richmond Tachie. Der machte einen Schritt Richtung Mitte, zog ab – und der Ball senkte sich unhaltbar von Hübers abgefälscht ins Netz (19.). 1:0 für den FCK, der vor der Pause hätte nachlegen können. Boyd erlief fast eine zu kurz geratene Kopfball-Rückgabe der Kölner – aber Gäste-Schlussmann Marvin Schwäbe war einen Schritt eher am Ball (23.). Die nächste Chance für Boyd bot sich in der 33. Minute. Nach einem Fehlpass der Gäste im Mittelfeld versuchte es der Deutsch-Amerikaner mit einem frechen Lupfer aus 40 Metern, der aber recht deutlich über den Kasten segelte. Die größte Gelegenheit, sein Team noch vor der Pause mit 2:0 in Führung zu bringen, hatte Boyd dann in Minute 40. Kenny Redondo setzte sich auf dem linken Flügel stark durch und passt das Leder zu Tobias Raschl. Der lupfte es in den Lauf von Boyd. Der 32-Jährige versuchte den Ball vorbei an Schlussmann Schwäbe ins rechte Eck zu spitzeln, traf das Leder aber nicht richtig (40.).