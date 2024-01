2. Fußball-Bundesliga Die Lauterer Lebensversicherung ist zurück

Der so lange ersehnte Befreiungsschlag versetzte den 1. FC Kaiserslautern in Euphorie. Noch Minuten nach dem Abpfiff feierten die Spieler der Pfälzer am Freitagabend mit ihren Fans im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion den Befreiungsschlag. Das deutliche 4:1 (1:0) gegen den FC Schalke 04 war der erste Sieg nach zuvor sieben Niederlagen in Folge, die den FCK tief in den Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gespült hatten.