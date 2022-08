3. Fußball-Liga : FCK verliert erst Zuck – und dann das Spiel

Kaiserslautern Fußball-Zweitligist Kaiserslautern unterliegt SC Paderborn im Heimspiel 0:1 und verpasst Sprung an die Tabellenspitze.

Der SC Paderborn hat sich dank Felix Platte zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gesetzt und dem 1. FC Kaiserslautern die erste Saison-Niederlage beigebracht. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok gewann am Freitagabend vor 33 098 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion mit 1:0 (0:0). Angreifer Platte erzielte das Tor in der 82. Minute mit seinem vierten Saisontreffer.

Die mitentscheidende Szene ereignete sich dann in der 47. Minute: Kaiserslauterns Zuck foulte Sirlord Conteh, Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck zeigte Zuck erst die Gelbe Karte und entschied auf Strafstoß. Er korrigierte sich aber nach Videobeweis auf Freistoß, weil das Foul knapp außerhalb des Strafraums stattfand – und bestrafte Zuck mit Rot. In Überzahl verteidigten sich die Roten Teufel lange gut – auch wenn die Paderborner etwas mehr von der Partie hatten. Platte nutzte eine der wenigen Möglichkeiten der Gäste zum Siegtreffer. Bei einem Heimsieg wären es die Pfälzer gewesen, die vorübergehend Platz eins erobert hätten.

„Ich finde es brutal schwer, diese Niederlage zu akzeptieren“, gab Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster nach der Partie zu Protokoll. Er zweifelte daran, dass der Zupfer von Zuck am Trikot von Conteh tatsächlich mit Rot hätte geahndet werden müssen. Mit dem grundsätzlichen Auftritt seiner Mannschaft zeigte sich der Trainer zufrieden: „Wir haben alles rausgehauen, sind wieder an die Grenze gegangen. Wir haben es auch taktisch gut gemacht. Im Spiel mit Ball haben wir uns etwas schwer getan, waren etwas ungenau. Aber wir hatten gerade vor der Pause die größeren Chancen.“

Lauterns Innenverteidiger Boris Tomiak hatte in der 12. Minute die Latte getroffen. Auch Stürmer Terrence Boyd vergab kurz vor der Pause eine Gelegenheit der Pfälzer auf die Führung. Am Ende stand dennoch die erste Niederlage des FCK in dieser Saison. Am Sonntag, 21. August, bestreitet der FCK um 13.30 Uhr sein nächstes Spiel bei Greuther Fürth.