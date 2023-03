2. Fußball-Bundesliga Warum Schusters Telefon nicht mehr stillsteht

Mit dem Tabellenvorletzten aus Sandhausen erwartet den FCK Schuster zufolge „eine der meistunterschätzten Mannschaften der Liga. Für mich ist es etwas überraschend, dass sie so weit unten stehen. Das wird ein Abnutzungskampf“, prophezeite der Trainer, der der Meinung ist, dass der SVS seit seinem Trainerwechsel – Thomas Oral löste Alois Schwartz an der Seitenlinie ab – im Aufwind ist. Am vergangenen Spieltag gelang Sandhausen im Heimspiel gegen Holstein Kiel (1:1) nach zuvor fünf Niederlagen in Folge wieder ein Punktgewinn. Der Ausgleich der Hausherren fiel in der Nachspielzeit und könne deshalb eine Art „Erweckungserlebnis“ gewesen sein, glaubt Schuster. Er habe „Sandhausen im letzten Spiel unter Alois Schwartz live gesehen. Da haben sie verdient gegen Karlsruhe 0:3 verloren. Das war aber nicht der SV Sandhausen wie ich ihn kannte. Sie haben versucht, alles fußballerisch zu lösen. Seit dem Wechsel sind sie zu ihren Instinkten zurückgekehrt. Sie sind eine defensiv stabile, kampfstarke Mannschaft mit extremer Physis – aber auch fußballerischen Qualitäten“, analysierte der 55-Jährige. Und führte weiter aus: „Das ist kein Team, das die gegnerische Hälfte vermietet und den Bus vor dem eigenen Tor parkt. Sie provozieren Fehler – und spielen zielstrebig nach vorne. Unsere Aufgabe wird es sein, diese Fehler zu minimieren.“