2. Fußball-Bundesliga FCK setzt auf Zusammenhalt statt Zaubertricks

Im Hinblick auf das Personal für das Schalke-Spiel plagen den FCK ebenfalls Probleme. Auch wenn diese aufgrund des großen Kaders – und angesichts der aktuellen Querelen neben dem Platz – eher untergeordnet scheinen. Außenverteidiger Hendrick Zuck erlitt in dieser Woche im Training einen Kreuzbandriss und wird in dieser Saison wohl kein Spiel mehr bestreiten. Philipp Hercher fällt wegen einer Hüftverletzung aus, Afeez Aremu ist gesperrt. Zudem gab der unter anderem bei der SG Rieschweiler ausgebildete 2014er-Weltmeister Erik Durm bekannt, dass er seine Karriere wegen anhaltender Verletzungsprobleme mit sofortiger Wirkung beendet. Lauterns lange verletzter Topstürmer Ragnar Ache wurde am vergangenen Spieltag gegen den FC St. Pauli (0:2) eine halbe Stunde vor dem Ende eingewechselt. Ob seine Kraft auch für einen längeren Einsatz reicht, ist ungewiss. Den ehemals ersten Ersatz für Ache – Terrence Boyd – hat der Verein im Winter an Drittligist Waldhof Mannheim verkauft. Der gegen St. Pauli im Sturm aufgebotene Daniel Hanslik rackerte zwar, blieb aber weitestgehend wirkungslos. Womöglich erhält der von Erstligist Darmstadt 98 ausgeliehene Angreifer Filip Stojilkovic gegen Schalke seine Bewährungschance.