2. Fußball-Bundesliga Schluss mit „Friede-Freude-Eierkuchen“

Aber der Trainer sucht weiter und hat zu diesem Zweck auch die Intensität im Training unter der Woche erhöht. „Ich will eigentlich gar nicht von früher sprechen. Aber wir sind hier ja beim 1. FC Kaiserslautern. Und ich würde mir wünschen, dass die heutigen Spieler mal eine Einheit damals unter Trainer Kalli Feldkamp gesehen hätten. Wenn du da versucht hast, an Hans-Peter Briegel vorbeizugehen, da wurde auch mal der Ellenbogen ausgefahren, da hat es manchmal so richtig gerappelt“, erinnerte sich Funkel an seine Zeit als FCK-Spieler. Er erklärte rasch, dass „das heute natürlich nicht mehr in dem Maße sein muss. Aber ein bisschen mehr Körperlichkeit würde uns allen gut tun. Es ist nicht schlimm, wenn ein Spieler mal mit einem blauen Fleck vom Training heimkommt“, so der Übungsleiter