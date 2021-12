3. Fußball-Liga : Das allerbeste Spiel im allerletzten Spiel?

Im letzten Spiel des Jahres gegen Braunschweig wollen die Roten Teufel noch einmal so jubeln wie hier. Auch Philipp Hercher (vorne in der Mitte) ist nach auskurierter Verletzung am Samstag gegen die Eintracht wieder mit dabei. Foto: imago images/Jan Huebner/Steven Mohr via www.imago-images.de

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat sich nach einem schwierigen Saisonstart berappelt. In Braunschweig kommt es nun sogar zu einem Spitzenspiel. Mit einem Sieg in der letzten Partie des Jahres könnten die Roten Teufel womöglich sogar auf einem Aufstiegsrang überwintern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Reis und Mirko Reuther

(mire/dpa) Am Ende eines schwierigen Jahres, in dem der 1. FC Kaiserslautern sogar den Sturz in die Regionalliga befürchten musste, kann sich der Traditionsclub sogar im Aufstiegsrennen anmelden. Zum Rückrundenauftakt der 3. Fußball-Liga tritt der Tabellensechste am Samstag (14.00 Uhr) beim Zweiten Eintracht Braunschweig an. Mit einem Sieg könnte der FCK an den Braunschweigern vorbeiziehen. „Im Moment sollten wir demütig und fokussiert bleiben. In dieser engen Liga sollte unser Ziel sein, so schnell wie möglich die 50 Punkte zu erreichen. Dann können wir weitersehen“, schlug Geschäftsführer Thomas Hengen bei der Mitgliederversammlung dennoch warnende Töne an.

„Wir freuen uns alle auf diese Partie. Ich habe immer gesagt, dass das Allerwichtigste ist, dass man am 38. Spieltag unter den ersten Drei steht. Wir wollen in Braunschweig gewinnen und diese Aufgabe wollen wir am Samstag angehen“, sagte Trainer Marco Antwerpen am Donnerstag.

Der 50-Jährige zog auch ein kurzes Fazit der bisherigen Saison der Pfälzer. „Wir hatten am Anfang etwas Schwierigkeiten und mussten Strukturen aufbrechen. Das ist uns dann im Verlauf der Saison gut gelungen“, sagte Antwerpen. Es gehöre im Mannschaftssport dazu, dass man ein Team entwickle: „Das kann aber nicht nur allein das Trainerteam machen, die Spieler sind auch angehalten, diesen Weg mitzugehen. Ich glaube, dass wir in den letzten Spielen eindrucksvoll bewiesen haben, dass wir dazu in der Lage sind.“

Der Trainer, der nach seiner Gelb-Sperre am Samstag wieder an der Seitenlinie stehen darf, kann gegen Braunschweig wieder auf Philipp Hercher und Felix Götze zurückgreifen, die ihre Verletzungen auskuriert haben. Dagegen fällt René Klingenburg weiter aufgrund eines grippalen Infekts aus. 250 FCK-Fans werden die Roten Teufel unterstützen. Die Tickets waren „in zwei Minuten ausverkauft“, wie FCK-Pressesprecher Stefan Roßkopf erklärte. Insgesamt sind im Eintracht-Stadion 5000 Zuschauer zugelassen.

Das Spitzenspiel ist für Antwerpen auch die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Im November 2019 übernahm er die Eintracht in der 3. Liga nach 15 Spieltagen auf dem fünften Tabellenrang – und führte das Team in die 2. Liga. Sein Vertrag bei den Niedersachsen wurde trotzdem nicht verlängert.

Die Partie ist zudem das Duell zweier starker Defensivreihen. Kein Team hat weniger Gegentore kassiert als der FCK mit zwölf. Doch auch die 19 Gegentore der Braunschweiger sind hinter Magdeburg (18) der drittbeste Wert der Liga. Mit FCK-Torwart Matheo Raab (neun Spiele ohne Gegentor) und BTSV-Schlussmann Jasmin Fejzic (10) stehen zudem die Torhüter zwischen den Pfosten, die am öftesten in dieser Spielzeit eine weiße Weste behielten. Vor diesem Hintergrund erwartet Antwerpen dann auch kein Offensivfeuerwerk der Mannschaften: „Wenn man die Defensivreihen sieht, wie konzentriert da gegen den Ball gearbeitet wird, kann man nicht davon ausgehen, dass es ein offener Schlagabtausch wird.“ Auch das Hinspiel zwischen den beiden Teams endete torlos.

Zumindest ein Treffer soll nach Antwerpens Geschmack diesmal aber fallen. Schließlich kann der FCK mit einem Sieg im besten Falle sogar auf einem direkten Aufstiegsplatz überwintern. „Braunschweig steht auf Platz zwei – das ist da, wo wir hin wollen. Wir wollen das Spiel gewinnen. Das ist unsere Denkweise, nur so agieren wir.“ Und der Trainer verspricht, dass sich seine Mannschaft in diesem schwierigen Jahr 2021 das Beste für den Schluss aufgehoben hat: „Wir wollen in Braunschweig das allerbeste Spiel dieser Saison machen.“

Im Anschluss werden sich der Übungsleiter und die Spieler bis zum Trainingsauftakt im neuen Jahr am 3. Januar für rund zwei Wochen in den Urlaub verabschieden. Antwerpens Ziel: „Ich hoffe, ich kann ein bisschen in die Sonne fahren.“

Sportlich läuft es also wieder beim vierfachen deutschen Meister, wirtschaftlich ist aber noch so manche Hürde zu nehmen. Nachdem die Kapitalgesellschaft im Dezember 2020 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abgeschlossen hatte, liegen die Verbindlichkeiten des e.V. noch bei rund 6,5 Millionen Euro, wie bei der virtuellen Mitgliederversammlung am Mittwochabend bekannt gegeben wurde.

Neben längerfristigen Darlehen und Schulden, die erst 2025 und 2026 beglichen werden müssen, muss der FCK am 30. Juni 2022 eine Restschuld von 400 000 Euro an den Finanzdienstleister Quattrex begleichen. Außerdem muss der Fritz-Walter-Club am 1. August 2022 eine Fan-Anleihe in Höhe von 1,968 Millionen Euro zurückzahlen.

Wie die Pfälzer bei der Versammlung mitteilten, helfen die GmbH-Investoren Klaus Dienes, Giuseppe Nardi und Peter Theiss dem Verein bei der Zahlung dieser Schulden und gewähren ihm im kommenden Jahr Darlehen in der nötigen Höhe von etwa 2,4 Millionen Euro.