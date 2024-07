2. Fußball-Bundesliga Der neue Kapitän gibt gleich den Takt vor

„Im letzten Drittel haben wir den einen oder anderen Pass nicht ganz so präzise gespielt, wie wir es gewollt haben, aber im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns. Aber wir müssen weiter hart arbeiten“, sagte Lauterns Neuzugang Erik Wekesser. Der neue Kapitän Marlon Ritter, mit einem Tor und einer Vorlage der Mann der Partie, meinte: „Wir haben in der Vorbereitung intensiv gearbeitet, aber Automatismen bekommt man nur durch Wiederholung. Ab und zu hat da auch mal der Kopf geraucht, aber wenn am Ende jeder weiß, was er zu tun hat zum Saisonstart, dann hat sich das alles gelohnt. Ich freue mich auf die Saison.“