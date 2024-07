2. Fußball-Bundesliga FCK siegt im „Backofen“ auf dem Bieberer Berg

„Es wird noch ein wenig dauern, bis alle Abläufe klappen, die Jungs kommen jetzt langsam wieder in den Trott rein. Wir brauchen aber weitere Spielzeit“, sagte FCK-Trainer Anfang, der seit dieser Saison in der sportlichen Verantwortung steht, am Mikrofon des Hessischen Rundfunks. „Ich fühle mich wohl beim FCK, das Team und der Staff haben es mir leicht gemacht“, ergänzte der Trainer mit Blick auf seine ersten Wochen am Betzenberg.