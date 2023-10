2. Fußball-Bundesliga Harte Arbeit statt „Hurra-Fußball“

Der 55-Jährige bescheinigte seinem Team, das in der Tabelle vor dem Spieltag auf Rang drei lag, in der Länderspielpause gut gearbeitet zu haben. „Wir waren speziell in der ersten Woche sehr fleißig. In der Trainingswoche vor dem Spiel haben wir noch mal explizit darauf hingewiesen, dass wir zuerst sauber verteidigen müssen, um dann mutig nach vorn zu spielen“, erklärte Schuster. „Die Düsseldorfer waren in den letzten Jahren immer ambitioniert, außerdem hatten sie einen sehr guten Saisonstart.“ Düsseldorf liegt mit zwei Punkten weniger als Kaiserslautern auf Rang sechs.