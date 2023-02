2. Fußball-Liga : Topform trifft Topform am Millerntor

Auf Verteidiger Boris Tomiak (links) wird der 1. FC Kaiserslautern im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli verzichten müssen. Er ist aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Foto: dpa/Swen Pförtner

Kaiserslautern Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern tritt am Sonntag beim FC St. Pauli an. Nach einer starken Hinrunde und zuletzt fünf Siegen in Folge geht der FCK mit geschwellter Brust in die Partie. Doch auch die Hanseaten finden gerade zurück zu alter Stärke.

(tde/dpa) Mit riesiger Vorfreude auf Stimmung und Stadion reist Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zum Gastspiel beim FC St. Pauli. „Der gesamte Verein freut sich auf das Erlebnis Millerntor. Wir haben in dieser Saison bisher eine hervorragende Basis gelegt. Das Spiel am Sonntag wird, was die Atmosphäre und den Gegner betrifft, ein Auswärtshighlight. Das habe ich der Mannschaft auch so gesagt“, berichtete FCK-Trainer Dirk Schuster am Freitag.

Obwohl man es ihm angesichts der bislang bärenstarken Saison des Aufsteigers fast nicht mehr glauben mag, will Schuster an seinem ausgegebenen Saisonziel nicht rütteln: Trotz fünf Siegen in Serie, Tabellenrang vier und nur einem Punkt Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz gehe es für sein Team weiter darum, die noch fehlenden fünf Zähler bis zur 40-Punkte-Marke einzufahren. Diese gilt als Sicherheit für den Klassenverbleib.

Doch vielleicht liegt der Grund für diese Bescheidenheit auch einfach darin, dass Schuster um den psychologischen Vorteil des Underdogs weiß. Gefragt nach dem Erfolgsgeheimnis seines Teams, mutmaßte Schuster jedenfalls, als Aufsteiger sei seine Mannschaft am Anfang vielleicht ein bisschen unterschätzt worden. Damit dürfte es nach 19 Spieltagen und Rang vier freilich längst vorbei sein. Die „Aufsteiger-Qualitäten“ des FCK besitzen zudem ohnehin längst Legenden-Status: Ruft man sich in Erinnerung, dass der Verein in der Saison 1997/98 nach seinem Sprung in die erste Liga – als bis heute erster und einziger Aufsteiger – sogar die deutsche Meisterschale gewann, hat sich das mit dem Underdog wohl sowieso erledigt.

Den eigentlichen Grund für den Erfolg seiner Mannschaft sieht Schuster auch vielmehr in ihrem guten Teamgeist und der Kämpfer-Mentalität – darin, „dass sie ein riesengroßes Herz hat.“ Hinzu komme eine kontinuierliche spielerische Verbesserung, wie sie zuletzt etwa bei dem fein herausgespielten Treffer von Terrence Boyd zum 2:1-Endstand bei Holstein Kiel sichtbar wurde. „Wir haben eine gesunde Symbiose zwischen Kampf, Beißen, den Gegner beeindrucken – und auf der anderen Seite auch ein bisschen Fußballspielen“, so Schuster.

Die Aufgabe in Hamburg dürfte allerdings eine herausfordernde werden, denn der FC St. Pauli ist mit zwei Siegen ebenfalls gut in die Rückrunde gestartet und in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen. „Ich denke, dass sie alles tun werden, um auch gegen uns zu gewinnen. Da werden wir wieder ein dickes Brett zu bohren haben“, prophezeite der Lauterer Trainer. Insbesondere lobte Schuster das schnelle Umschaltspiel der Norddeutschen, die sich nach Ballgewinnen oft in „fünf, sechs Stationen“ bis nach vorne durchkombinierten. In Paulis Dreierkette warnt er vor allem vor Linksverteidiger Leart Paqarada: „Ein extrem gefährlicher Spieler, vor allem in der Offensive – mit brutalen Schüssen und brutalen Flanken.“

Doch auch der FCK hat die ersten beiden Spiele im neuen Jahr gewonnen. „Wir wollen diesen Flow auch in Hamburg beibehalten. Die bisherigen Trainingseinheiten in dieser Woche stimmen mich da optimistisch“, sagte Schuster. Unterstützt werden die Pfälzer von rund 3000 mitreisenden Fans.

Für das Unternehmen Auswärtssieg muss der Trainer die Startelf seiner Mannschaft im Vergleich zur Vorwoche allerdings auf mindestens einer Position umbauen. Verteidiger Boris Tomiak fehlt aufgrund einer Gelbsperre. „Wer für Boris aufläuft, möchte ich noch offen lassen. Wir hoffen da noch ein bisschen darauf, dass wir kurzfristig noch letzte Informationen zum Gegner erhalten, um dann zu entscheiden, wie wir ihn ersetzen“, sagte der 55-Jährige.