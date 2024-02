2. Fußball-Bundesliga Mit klarem Kopf und großen Emotionen

Einen Funkel-Effekt hatte es schon mit dem 1:1 beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Sonntag gegeben. Schließlich hatte der FCK zuvor sechs Auswärtspartien in Serie verloren. „Im Gegensatz zum Spiel davor in Paderborn, als wir eingebrochen sind, haben wir gegen Nürnberg trotz des Ausgleichs wieder ins Spiel gefunden“, sagte FCK-Torwart Julian Krahl. Funkels Einfluss beschrieb der Schlussmann so: „Er hat gleich mit seiner erste Ansprache hier wieder einen Ticken Ruhe reingebracht. Er hat so viele Mannschaften erfolgreich trainiert, dass man seinen Worten einfach Vertrauen schenkt.“