Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern : Die irren 55 Sekunden im Volksparkstadion

FCK-Spieler Lex Tyger Lobinger (links) bejubelt zusammen mit Hendrick Zuck seinen späten Ausgleichstreffer zum 1:1 beim HSV. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Michael Taeger

Kaiserslautern Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern sieht beim Spitzenreiter Hamburger SV kurz vor Schluss schon wie der sichere Verlierer aus. Torwart Luthe und Stürmer Lobinger retten dem FCK auf der Zielgeraden aber noch einen Punkt. Das 1:1 war für die Roten Teufel das sechste Unentschieden in Folge.

Von Mirko Reuther

( Nach 81 gespielten Minuten im Hamburger Volksparkstadion sprach am Samstagabend vieles dafür, dass die Serie des 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga reißen würde. Der FCK, der sich in den fünf Spielen zuvor immer remis getrennt hatte, lag beim Spitzenreiter Hamburger SV nicht nur 0:1 zurück. Sonny Kittel hätte die Führung der Hanseaten per Strafstoß sogar ausbauen können. Was dann geschah, sorgte für Ekstase bei den rund 10 000 mitgereisten Fans der Pfälzer im mit 57 000 Zuschauern ausverkauften Volkspark.

Erst parierte Lauterns Schlussmann Andreas Luthe, der nach seiner Sperre gerade erst wieder in den Kasten zurückgekehrt war, Kittels Elfmeter. Und im Gegenzug setzte sich Kenny Redondo auf dem linken Flügel gegen Moritz Heyer durch und flankte an den ersten Pfosten. Dort touchierte der eingewechselte Lex-Tyger Lobinger den Ball mit dem rechten Fuß. Und Hamburgs Torwart Matheo Raab, der vergangene Saison noch beim FCK zwischen den Pfosten stand, konnte nur noch mitansehen, wie das Spielgerät 55 Sekunden nach dem vergebenen Elfmeter im rechten Eck einschlug (82. Minute). Das 1:1 war gleichzeitig der Endstand. Hamburg ging nach fünf Siegen in Folge erstmals nicht als Gewinner vom Feld, behauptete aber die Tabellenspitze. Der FCK teilte zum sechsten Mal in Folge mit dem Gegner die Punkte und belegt Rang acht.

Lauterns Trainer Dirk Schuster hatte zuvor ein „brutal intensives Spiel gesehen“, bei dem „beide Mannschaften bis zum Schluss nach vorn gespielt haben“. Der 54-Jährige schwärmte: „Ich denke, dass wir heute zu einem großartigen Fußballabend unseren Teil beigetragen haben.“ Der Trainer bekundete zwar, dass sein Team gegen den Ligaprimus etwas tiefer gestanden habe als gegen andere Gegner. Trotzdem hatte der FCK die erste Chance. Philipp Klement legte den Ball in der 19. Minute rechts raus zu Marlon Ritter. Der chippte das Leder ins Zentrum. Terrence Boyd kam nicht mehr ganz hinter den Ball und köpfte über die Latte. Davor hatte der HSV zwar mehr Ballbesitz, aber keine echten Chancen. „Wir haben die tiefen Bälle in die Halbräume unterbunden und den HSV immer wieder zum Stehen gebracht“, lobte Schuster.

In der 24. Minute geriet seine Elf dennoch denkbar unglücklich in Rückstand. Hamburgs Kittel brachte den Ball von der linken Seite scharf vor das Lauterer Tor. Luthe wollte das Spielgerät zur Seite klären, faustete den Ball aber genau gegen das Schienbein von HSV-Stürmer Robert Glatzel. Von dort wäre der Ball wohl ins Toraus geflogen, doch von der Hacke des am Boden liegenden Luthe abgefälscht fand die Kugel den Weg ins Netz. Die Führung für die Gastgeber schockte den FCK aber nicht. Kurz vor der Pause schickte Lauterns Außenverteidiger Erik Durm Redondo auf die Reise. Doch der verzog aus spitzem Winkel (44.).

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste die erste dicke Gelegenheit. Nach einem Steilpass der Pfälzer rutschte HSV-Verteidiger Heyer weg. Boyd stürmte allein auf das Gehäuse der Hanseaten zu, setzte den Ball aber Zentimeter neben den rechten Pfosten (47.). Danach wurde die Partie von Schiedsrichter Robert Hartmann kurz unterbrochen. Die Anhänger der Roten Teufel hatten in der Halbzeit Pyrotechnik gezündet. Rauchschwaden waberten durch den Volkspark.

Trotz des getrübten Blicks behielten die Hanseaten im Anschluss den Durchblick. Zwar hatte auch Lauterns Redondo, der aus spitzem Winkel abermals verzog, noch eine gute Gelegenheit (63.). Doch Hamburg wurde nun immer stärker. Luthe parierte Distanzschüsse von Mario Vuskovic (53.) Laszlo Benes (65.) und Ransford Königsdörffer (73.). Davor verhinderte der Schlussmann auch den zweiten Treffer Glatzels, der aus spitzem Winkel abschloss, dabei aber gleich zwei besser postierte Mitspieler übersah (70.). Als Luthe in der 75. Minute einen Kopfball Glatzels– der zwischen 2015 und 2017das Trikot der Pfälzer trug – aus kürzester Distanz noch von der Linie wischte, war der Schlussmann längst der Mann des Tages auf Seiten der Pfälzer.

In der 81. Minute sah es für die Roten Teufel trotzdem zappenduster aus. Lauterns Julian Niehues hatte Hamburgs Ludovit Reis im Strafraum gelegt. Schiri Hartmann ließ zuerst weiterspielen, entschied nach Videobeweis dann aber doch auf Elfmeter. Der FCK schien zum zweiten Mal in dieser Saison als Verlierer den Platz verlassen zu müssen. Doch Luthe und Lobinger retteten Kaiserslautern in den irren 55 Sekunden im Volkspark doch noch den Punktgewinn beim Spitzenreiter.

Den kuriosen Gegentreffer zum 0:1 bezeichnete Luthe nach der Partie als „maximal unglücklich“. Der parierte Strafstoß sei dann „der perfekte Moment für uns“ gewesen. „Man hat gesehen wie die Köpfe danach runter gingen beim HSV, das haben wir ausgenutzt“, sagte der 35-Jährige. Und FCK-Torschütze Lobinger, der sein erstes Profitor erzielte, meinte: „Wir wussten, dass wir hier was holen können. Dass wir den Elfmeter halten und dann direkt den Ausgleich machen, das war sehr gut. Wir haben heute überragend gezeigt, dass wir den Willen und die Kraft haben, nach Rückständen immer wieder zurückzukommen.“ Der FCK-Coach begründet diese Fähigkeit auch damit, dass „hier schon in der letzten Saison eine Mannschaft zusammengewachsen ist, die ein großes Herz hat. In der jeder bereit ist, für den anderen die Wege zu gehen“. Das Fazit von Trainer Schuster nach dem Auftritt beim HSV: „Wir haben heute Werbung für den Fußball gemacht.“ Sein Hamburger Gegenüber Tim Walter war hingegen angefressen. „Ich bin maximal unzufrieden, das ist für uns zu wenig“, sagte der HSV-Coach.