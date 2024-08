Ache bleibt wohl beim 1. FC Kaiserslautern Mit Offensivkraft und der gewissen Überzeugung

Das Duell zwischen dem FCK und der Hertha ist indes kein neues. In insgesamt 65 Pflichtspielen standen sich die beiden Traditionsclubs bereits gegenüber. 26 Mal ging der FCK als Sieger vom Platz, 29 Mal die Berliner. Allein zwei Mal sind die Pfälzer und Herthaner in diesem Jahr schon aufeinandergetroffen. Im DFB-Pokal-Viertelfinale in Berlin setzte sich der FCK im Januar mit 3:1 durch. Am vorletzten Spieltag der vergangenen Zweitliga-Runde behielt die Hertha zu Hause die Oberhand (3:1). Und auch die letzte Begegnung auf dem Betze entschied die alte Dame in der Vorsaison für sich (2:1). Doch zu vergleichen sind die beiden Mannschaften dieser Bgegnungen eher nicht mehr. Die Berliner hatten mit Leistungsträgern wie Stürmer Haris Tabakovic (TSG Hoffenheim) und Abwehrchef Marc Oliver Kempf (Como 1907/Italien) schmerzhafte Abgänge zu verkraften. Zudem fällt Flügelstürmer Fabian Reese mit einer Syndesmose-Verletzung aus. Neu ist bei beiden zudem der Trainer. Demnach auch die Spielphilosophie. Der Hauptstadtclub hat mit Christian Fiél einen neuen Mann an der Seitenlinie stehen. „So ist es für mich erstmal schwierig, die Hertha einzuschätzen“, sagt Anfang. „Wir wissen, dass Reese ein Spieler ist, der den Unterschied machen kann.“ Doch trotz dieses Ausfalls sowie der Abgänge habe der derzeitige Tabellenelfte (4 Punkte) mit Spielern wie Marten Winkler, Florian Niederlechner, Diego Demme oder Michal Karbownik „eine hohe individuelle Qualität“. Anfang fügt an: „Ich glaube, das ist eine Mannschaft mit fußballerischem Ansatz, die versucht von hinten raus durchzukombinieren.“ Sein Mittel dagegen? „Wir bleiben bei uns, wollen unser Spiel durchbringen. Wichtig ist, dass unsere Abläufe mit und gegen den Ball passen. Und wir müssen eine gewisse Überzeugung in unser Spiel reinbringen, müssen dieser guten Mannschaft die Stirn bieten und die Zweikämpfe annehmen.“