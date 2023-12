2. Fußball-Bundesliga Grammozis will Vollgas-Fußball sehen

Kaiserslautern · Das Weiterkommen im DFB-Pokal macht Mut. Nach vier Niederlagen in Serie will der 1. Kaiserslautern mit dem neuen Trainer Dimitrios Grammozis jetzt auch in der 2. Liga in die Erfolgsspur zurückfinden.

08.12.2023 , 21:03 Uhr

Kaiserslauterns Ragnar Ache (links) ist nach seiner Bänderverletzung noch kein Kandidat für die Startelf. Als Joker könnte der Top-Torjäger der Roten Teufel am Samstag gegen Berlin aber wieder zum Einsatz kommen. Foto: dpa/Tom Weller

Von Mirko Reuther und den Agenturen